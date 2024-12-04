الكويت: نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم مساعي فلسطين للحصول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:03 صباحاً - حثت دولة الكويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم مساعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة من خلال وضع آلية واضحة المعالم ومحددة بوقت زمني لتحقيق تلك الغاية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالعزيز السعيدي مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضية الفلسطينية.

وقال السعيدي "في عام 1947 قبلت الجمعية العامة مسؤولية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وباعتماد القرار (181) تم التوصل لإنشاء دولتين تعيشان بأمن وسلام جنبا لجنب".

وأضاف أنه "لا تزال هذه القضية عالقة على جدول أعمال الجمعية العامة وفي أذهان الأشقاء الفلسطينيين الذين ينتظرون تحقيق حلمهم في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة".

وتابع السعيدي "إنه من الواجب علينا كمجتمع دولي أن نعمل على حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة والتي لم تقم حتى الآن بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة على العمل على ذلك".

وذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات كبيرة وجسيمة الأمر الذي يتطلب أن "نستجيب لها كدول في المنطقة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال تعزيز التعاون عبر التمسك والمحافظة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

وسلط الملحق الدبلوماسي الضوء على الشعب الفلسطيني الشقيق الذي لا يزال يعيش في نطاق إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها التاريخ.