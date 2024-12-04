عضو بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وخاصة بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف الكحيلي، أن القانون يأتي إتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.

وأشار الكحيلي، إلى أن القانون يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.