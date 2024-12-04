بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - فوائد غمر الجسم في الماء البارد

يُعتبر الغطس في الماء البارد ممارسة شائعة في عدة ثقافات حول العالم، بدءًا من الغطس المحتمل في بحيرة متجمدة إلى استخدام مياه باردة في الحمام. يساهم هذا النشاط في صحة الجسم والعقل بتأثيراته المتنوعة والمفيدة.

تحفيز جهاز المناعة

تشير الأبحاث إلى أن الغطس في الماء البارد يمكن أن يعزز وظيفة جهاز المناعة. يعمل التعرض لدرجات الحرارة الباردة على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض بشكل أكثر فعالية.

تحسين الدورة الدموية

التحول الفوري من الماء الدافئ إلى البارد يعزز تدفق الدم بطريقة طبيعية. يؤدي ذلك إلى تحسين عملية الانتقال والتخلص من السموم بشكل أكثر كفاءة، مما يعود بالفائدة على صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز الصحة النفسية

هناك أدلة متزايدة على أن التعرض للماء البارد يمكن أن يحسن المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب. يعزى ذلك جزئيًا إلى الإفراز المتزايد للإندورفين، المعروف باسم “هرمونات السعادة”، والتي تساعد في تحسين الشعور العام بالرفاهية.

تسريع الاستشفاء العضلي

بعد ممارسة الرياضة أو القيام بنشاط بدني مكثف، يُنصح أحيانًا باللجوء إلى العلاج بالماء البارد. يساعد ذلك في تقليل التورم وتخفيف آلام العضلات، مما يسهم في تسريع عملية التعافي.

تحفيز حرق الدهون

يتكيف الجسم مع البرودة من خلال حرق الدهون لزيادة إنتاج الحرارة. هذا الموضوع يمكن أن يكون إضافة مفيدة لأولئك الذين يسعون لخسارة الوزن وتحسين لياقتهم العامة.

نصائح للبدء في الغطس بالماء البارد

إذا كنت تفكر في تجربة فوائد الغطس في الماء البارد، فإليك بعض النصائح للبدء:

ابدأ بتدريج درجة الحرارة ولا تبدأ بالجامدة منذ البداية.

احرص على الغطس في مكان آمن وتحت إشراف إذا كنت مبتدئًا.

استمع دائمًا لجسمك ولا تفرط في الغطس إذا شعرت بأي انزعاج.

ختامًا، يُعد الغطس في الماء البارد نشاطًا قد يساعدك في تحسين جوانب عديدة من حياتك الصحية والاجتماعية. تذكر دائمًا مراجعة طبيبك قبل البدء في أي نشاط جديد للتأكد من ملاءمته لوضعك الصحي.