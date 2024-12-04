الكشف عن الجوائز المالية في كأس العالم للأندية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن حجم الجوائز المالية التي ستحصل عليها الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية..

وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً، خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران 2025 وحتى 13 يوليو/تموز 2025.

ووفقاً لما كشفه موقع “Sports Illustrated” الأمريكي، فإن إجمالي جوائز مونديال الأندية سيصل إلى 2.65 مليار دولار.

ووفقاً للموقع سيحصل كل فريق مشارك في البطولة على 50 مليون دولار نظير المشاركة، بالإضافة لمكافآت تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق، فيما سيحصل حامل لقب البطولة على 100 مليون دولار.

وأتم الموقع: “لم يتم الاستقرار على التفاصيل الدقيقة لكيفية توزيع أموال البطولة حتى الآن في انتظار معرفة التمويل النهائي من حقوق الرعاية وغيرها من المصادر”.