البحوث الفلكية: 21 ديسمبر ذروة فصل الشتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الإنقلاب الشتوي يحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي، أي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

تادرس: ذروة الشتاء أقصى ميل لمحور دوران الأرض

وقال تادرس، إن هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، مشيرا إلى أن ذروة فصل الشتاء لا يعنى بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجويةأما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار.



وأوضح تادرس أن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علما بأن الأرض تكون أقرب نسبيا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف وبناءا عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط بينما يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا.

كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

ويكون كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) في حالة تقابل مع الشمس 7 ديسمبر، أي عندما تغرب الشمس في جهة الغرب يشرق المشتري من جهة الشرق، ويظل مرئيا في السماء طوال الليل، ويغرب عندما تلوح الشمس بالشروق صباح اليوم التالي وهو أفضل وقت لرؤية كوكب المشتري بالعين المجردة خلال العام، كما يمكن استخدام النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة لرصد وتصويرأقمار المشتري الكبرى المشهورة..



القمر يقترن بكوكب زحل

يترائى القمر في 8 ديسمبر في وسط السماء مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) بعد غروب الشمس مباشرة، حيث نراهما متجاوران حتى بداية غروب المشهد في الـ 10:30 مساء تقريبا

ويترائى القمر في 8 ديسمبر في طور التربيع الأول حيث يترائى نصف قرص القمر فقط مضيئا في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس (اتجاه الغرب) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.