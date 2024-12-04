عقب وصوله العاصمة السعودية لحضور اجتماعات ”الوادا”... وزير الرياضة يلتقي نظيره...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الأربعاء، عقب وصوله للمملكة العربية السعودية، لحضور اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية.

وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من الملفات المشتركة بين الطرفين، وبحث سبل التعاون بما يخدم الرياضة في كلا البلدين الشقيقين.

أكد وزير الشباب والرياضة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل شراكة استراتيجية تعتمد على التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق في الأحداث الرياضية الكبرى، لافتاً إلى أهمية الرياضة كوسيلة لتبادل الثقافات وتعزيز الفهم المتبادل بين الشباب في البلدين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى فرص الاستثمار في القطاع الرياضي، وضرورة تشجيع الشركات والمستثمرين على دعم المشاريع الرياضية المشتركة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لكلا البلدين، والتي من شأنها تعزيز التعاون في كلا البلدين.