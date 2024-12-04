رويترز: حزب الله سيحاول إعادة بناء قواته لتشكل تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - ذكرت وكالة أنباء رويترز عن مصادر أمريكية مطلعة أن قدرات حزب الله العسكرية تراجعت بشدة بسبب الضربات الإسرائيلية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت رويترز نقلًا عن مصادر أمريكية مطلعة أن حزب الله سيحاول إعادة بناء قواته لتشكل تهديدًا على المدى البعيد للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

كما أشارت، إلى أن حزب الله جنّد عناصر جديدة خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية، موضحة أن حزب الله يسعى لإعادة التسلح من خلال مصادر محلية أو تهريب مواد عبر سوريا.