وزارة الإعلام الكويتية تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي ال ١٥ بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - شاركت وزارة الاعلام الكويتية بجناح كبير لقطاع الاعلام الخارجي في فعاليات الأسبوع الكويتي ال ١٥ في مصر والذي افتتحه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة مساء امس الثلاثاء .

تضمن الجناح عددا من اصدارات وزارة الإعلام التي تستعرض أبرز المشروعات والفعاليات التي تنظمها مختلف قطاعات الوزارة وتلقي الضوء على الانجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة في مجال الإعلام والثقافة .

شهد الافتتاح السفير جاسم البديوي الامين العام لمجلس التعاون الخليجي والسفير طلال المطيري مندوب دولة الكويت لدي الجامعة العربية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اضافة الي وفود تمثل عددا من الجهات الكويتية المشاركة في مقدمتها وزارة النفط والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للصناعة علاوة على عدد من الدبلوماسيبن والشخصيات العامة وكل من الاء المطوع وريم سلمان الراشد الباحثات الاول بقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام.