بوتين: إفريقيا شريك موثوق وتتمتع بآفاق جيدة للتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها في أعمال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" اليوم الأربعاء، أن إفريقيا تعتبر شريكا موثوقا لروسيا، وتتمتع بآفاق جيدة للتنمية.

وقال الرئيس الروسى إن "إفريقيا شريك موثوق، ولدينا الكثير من القواسم المشتركة مع شعوب هذه القارة"، مشيرا إلى أن إفريقيا قريبة من روسيا روحيا لأنها تقدر سيادتها.

وأضاف: "بغض النظر عن أي شيء آخر، تبدو إفريقيا قارة نائية جغرافيا تماما، لكنها قارة قريبة منا روحيا"، لافتا إلى أنه "يعيش في البلدان الإفريقية أناس شجعان للغاية ومحبون للحرية".

وقال بوتين إنهم "يقدرون سيادتهم، ويعتمدون عليها ونحن واثقون من أنهم سيتخذون قرارات لصالح شعوبهم ودولهم"، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بآفاق تنمية جيدة، وهذا هو تقييم العالم بما في ذلك مجتمع الخبراء الغربيين.

وأضاف: "تتمتع القارة الإفريقية بآفاق تنمية جيدة للغاية.. بالمناسبة هذه ليست تقييماتنا، إنها تقييمات لمجتمع الخبراء العالمي بما في ذلك العديد من أصدقائي من ألمانيا، وتقول دول أخرى إنها تريد وتخطط أيضا لزيادة نشاطها في إفريقيا".

ويشارك الرئيس بوتين في أعمال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" الذي ينظمه بنك (في تي بي) بالعاصمة الروسية موسكو، ويستمر على مدى يومين بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام هذا المنتدى منذ عام 2009، حيث يُعد أحد المنصات الرائدة لجذب رؤوس الأموال للاقتصاد الروسي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية للبلاد.

القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية في مخيم جباليا شمال غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت دبابة من طراز "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة من نوع "شواظ" في محيط مسجد التوبة، الواقع غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

أفادت القسام في بيان مقتضب أن العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي تستهدف الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق التي تشهد تصعيدًا ميدانيًا، وأضاف البيان: "مجاهدونا تمكنوا من تفجير عبوة شواظ بدبابة ميركافا أثناء تمركزها بالقرب من مسجد التوبة، ما أسفر عن تحقيق إصابة مباشرة".

يشهد مخيم جباليا تصعيدًا مكثفًا من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل عملياته البرية والجوية في شمال القطاع، وتعد هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان، وتشهد اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات التي أعلنت عنها المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية، والتي تشمل استهداف الآليات العسكرية ونقاط التمركز الإسرائيلية باستخدام العبوات الناسفة وقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية المكثفة في شمال القطاع، يواجه السكان أوضاعًا إنسانية كارثية، مع نقص حاد في الموارد الأساسية وارتفاع أعداد النازحين.

يذكر أن الصراع الحالي في قطاع غزة دخل مرحلة جديدة من التصعيد، وسط غياب أفق سياسي واضح للتهدئة.