أخبار اليمن : الشوافي يكشف عن توقعاته للطقس حتى السبت

الشوافي يكشف عن توقعاته للطقس حتى السبتكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الأيام القادمة حتى السبت المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغري بداً من الليلة لتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الأيام المقبلة، محذراً المزارعين من أنه "بالنسبة للمزروعات تبريد/صقيع غير مستبعد من ليلة الخميس القادم".

وأشار الشوافي إلى تراجع نسبي لموجة الغبار مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الغبار شرق اليمن خصوصاً الصحاري والهضاب الشرقية، ومنتشر بنسبة خفيفة في المناطق الوسطى حتى المرتفعات الغربية.

كما توقع الفلكي اليمني هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى، وشبه جفاف على باقي المناطق والمحافظات اليمنية.

وأكد الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، استمرار بعض الأمطار المحدودة على أجزاء بسيطة جداً من السهول الساحلية خصوصاً تهامة والمرتفعات الجبلية المحاذية لها.

وجدد الفلكي الشوافي دعوته للمواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة، وكذا متابعة نشرات الطقس.