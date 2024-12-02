ليفربول للتحليق في الصدارة وقمّة بين أرسنال ويونايتد

ليفربول للتحليق في الصدارة وقمّة بين أرسنال ويونايتديسعى فريق ليفربول إلى تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم عندما يواجه نيوكاسل يونايتد بعد غد الأربعاء ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، فيما ستكون قمة الجولة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في نفس اليوم.

وتنطلق غدا الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي عبر مباراتين، تجمع الأولى إبسويتش تاون مع كريستال بالاس، فيما ستكون المواجهة الثانية بين ليستر سيتي ووست هام يونايتد.

ويحل ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة ضيفا على نيوكاسل في مواجهة يسعى خلالها ليفربول للابتعاد أكثر بالصدارة بعدما اتسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى تسع نقاط، وذلك بعد انتصاره الأخير والثمين على مانشستر سيتي، حامل اللقب، بهدفين دون رد.

في المقابل، يأمل نيوكاسل إيقاف انطلاقة ليفربول من جهة، والتقدم بجدول الترتيب من جهة أخرى، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

ويستضيف أرسنال فريق مانشستر يونايتد في مباراة القمة بهذه الجولة، والتي يسعى خلالها أرسنال للفوز والتمسك بأمل المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة، وأصبح ينتظر أي تعثر للمتصدر ليفربول، على أمل الاقتراب أكثر من القمة، بينما يتطلع مانشستر يونايتد للاقتراب من المنطقة الأمامية بجدول الترتيب حيث يحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتي لتعويض خسارته الأخيرة أمام ليفربول عندما يستضيف نوتينغهام فورست، وذلك من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، بعدما تراجع ترتيبه إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما يأمل نوتينغهام فورست الدخول في المربع الذهبي، حيث يحتل حاليا المركز السادس برصيد 22 نقطة.

ويتطلع تشيلسي لتحقيق فوز جديد عندما يحل ضيفا على ساوثهامتون في مواجهة يسعى خلالها تشيلسي لفض الشراكة على المركز الثاني الذي يتقاسمه مع أرسنال وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، بينما ستكون مهمة ساوثهامتون صعبة في ظل النتائج المتواضعة له هذا الموسم والتي تراجع على إثرها ترتيبه للمركز العشرين والأخير برصيد خمس نقاط فقط.

وفي باقي المباريات، يلتقي إيفرتون، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، مع وولفرهامبتون التاسع عشر برصيد تسع نقاط، ويلعب أستون فيلا الثاني عشر برصيد 12 نقطة مع برينتفورد صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة يوم الخميس المقبل بمباراتين تجمع الأولى فولهام صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة مع برايتون الرابع برصيد 23 نقطة والذي يتطلع للفوز من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على اللقب، فيما ستكون المواجهة الثانية بين بورنموث الثالث عشر برصيد 18 نقطة وتوتنهام هوتسبير السابع برصيد 20 نقطة.