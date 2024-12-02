مارك فيش: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا.. وسيكرر فوزه بجائزة نادي القرن

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث مارك فيش نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق، عن رأيه في الفريق الأفضل في قارة إفريقيا هذا العام.

وقال مارك فيش في حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "جائزة أفضل مدرب من وجهة نظري لو كانت بين الأهلي والزمالك فقط سوف تذهب للأهلي ولمدربه السويسري مارسيل كولر، لأن الأهلي فاز بدوري الأبطال عكس الزمالك الذي فاز بالكونفدرالية".

وأضاف:" من الواضح أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا هو أمر صعب للغاية، لكن بشكل عام أن تأخذ أي بطولة قارية هو ليس سهلًا، إنه أمر صعب، إذا نظرت إلى المدربين الثلاثة ونظرت إلى الإنجازات الثلاثة، يجب أن أقول المدرب الإيفواري إيميرس فاييه هو الأفضل هذا العام، لأنه من كل ما حدث من أخطاء في كأس الأمم الأفريقية نجح في قلب الأمور لصالحه وحصد هذا اللقب الغالي".

واختتم حديثه قائلًا: "من الواضح أن أفضل فريق أفريقي حاليًا هو الأهلي، ولا يزال الفريق مستمر في التألق داخل وخارج القارة في السنوات الماضية، من المؤكد مع هذه الاستمرارية الرائعة لهذا النادي الكبير، سوف يتم اختيارهم نادي القرن في إفريقيا مرة أخرى إذا أستمروا في الحفاظ على هذا المستوى الرائع والقياسي في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة".