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عاجل.. بيان أمريكي بريطاني فرنسي ألماني يدعو إلى خفض التصعيد في سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الاثنين، بيانًا مشتركًا بشأن تطورات الأحداث في سوريا، فيما دعت الدول الأربع لحل سياسي للصراع في سوريا وخفض التصعيد.

وجاء في البيان المشترك: "نراقب التطورات بسوريا عن كثب ونحث الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين".

وأضاف البيان: "يؤكد التصعيد الحالي الحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع من الأطراف السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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