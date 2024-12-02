نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيان أمريكي بريطاني فرنسي ألماني يدعو إلى خفض التصعيد في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الاثنين، بيانًا مشتركًا بشأن تطورات الأحداث في سوريا، فيما دعت الدول الأربع لحل سياسي للصراع في سوريا وخفض التصعيد.

وجاء في البيان المشترك: "نراقب التطورات بسوريا عن كثب ونحث الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين".

وأضاف البيان: "يؤكد التصعيد الحالي الحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع من الأطراف السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".