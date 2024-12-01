انت الأن تتابع خبر "وصفة العرايس"... زيت الزيتون على الكمون..أسرع وصفة حقق حلمك فى ساعة واحدة وقول وداعا الإحباط...لن تصدق ما سيحدث لك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون والكمون من أبرز العناصر الطبيعية التي تشتهر بفوائدها الصحية الرائعة، خاصة للنساء يتميز زيت الزيتون بكونه مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية، وخاصة الدهون غير المشبعة التي تعد ضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية كما يساهم في تقليل فرص الإصابة بالسمنة المفرطة التي يعاني منها الكثيرون في الآونة الأخيرة أما الكمون، فهو من التوابل المشهورة بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة وطعمه اللذيذ.

الكمون على زيت الزيتون

يُعتبر خليط زيت الزيتون والكمون مزيجًا رائعًا يمكن استخدامه بطرق متعددة، بما في ذلك العناية بالشعر بشكل طبيعي وفعال فيما يلي وصفة بسيطة لتحضير هذا المزيج:

المكونات:

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من الكمون.

صفار بيضة.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير:

في إناء كبير، قومي بإضافة الماء وسخنيها حتى تغلي.

أضيفي الكمون إلى الماء واتركيه يغلي لبضع دقائق.

اتركي الخليط ليبرد تمامًا بعد الغليان.

بعد أن يبرد، أضيفي زيت الزيتون وقلّبي جيدًا.

أضيفي صفار البيض وواصلي التحريك حتى تحصلي على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام:

ضعي الخليط على شعرك مع التدليك برفق من فروة الرأس حتى الأطراف.

اتركيه لمدة لا تقل عن ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوعية شعرك.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الشهر للحصول على أفضل النتائج وللعناية بصحة وجمال شعرك بشكل طبيعي، بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة.

زيت الزيتون والكمون للبشرة