نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يتصدر تريند يويتوب بأغنية كأنك مسكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر بهاء سلطان تريند يويتوب بأحدث أغانيه الذي طرحها مؤخرًا بعنوان كأنك مسكن ضمن ألبوم قصير ، حيث حقق بها نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

تفاصيل أغنية كإنك مسكن

أغنية «كإنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.



كلمات أغنية "كإنك مسكن"



كإنك مسكن وكل اما يخلص بمووت

أو زي المخدر اللي بتعاطاه من كتر الضغوط

يمكن بعدك عني تعبني لكني دلوقتي مبسووط

مش هفضل مستني قاعد لك بغني والعمر يفووت

أنا مش هكمل حياتي في عذاب

ومش هقبل إني أعيش في اكتئاب

وطبعا بقابل أعراض انسحاب

بس شايف في أمل

أنى هقدر انسى وأكمل حياتي

وعادي مش واقفة على ذكرياتي

وأصبح فراقنا ده شيء اعتيادي

بعد أما كان لا يحتمل

أنا مش هكمل حياتي في عذاب

ومش هقبل إني أعيش في اكتئاب

وطبعا بقابل أعراض انسحاب

بس شايف في أمل

أنى هقدر انسى وأكمل حياتي

وعادي مش واقفة على ذكرياتي

وأصبح فراقنا ده شيء اعتيادي

بعد أما كان لا يحتمل

مش ذنبي إنك واحدة محبتش حد آه بجد

طبيعي منكملش وتخلص على معلش ده أقل رد

مش أنتي اللي اختارتي وبعدتي دلوقتي رجعتي تناديني سيبيني

ما كان أكيد هييجي اليوم ده وهتيجي مش هتلاقيني

أنا مش هكمل حياتي في عذاب

ومش هقبل إني أعيش في اكتئاب

وطبعا بقابل أعراض انسحاب

بس شايف في أمل

أنى هقدر انسى وأكمل حياتي

وعادي مش واقفة على ذكرياتي

وأصبح فراقنا ده شيء اعتيادي

بعد أما كان لا يحتمل.

أحدث أعمال بهاء سلطان

حقق بهاء سلطان نجاح كبير بأغنية "أنا من غيرك " وهى الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان الذي تم طرحه بجميع دور العرض قريبًا.

كلمات أغنية أنا من غيرك



أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني.