العالم اليوم - الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:35 صباحاً - نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع قولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، و2 فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".

يأتي هذا فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه في مناطق القتال المختلفة في شرق أوكرانيا، حيث أعلن أمس الأحد، سيطرته على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس في شرق أوكرانيا، ومواصلة تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن "الجيش الروسي حرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأمس الأحد أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.