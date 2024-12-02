نهو ٤٥% من عملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بمحافظة القليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - الدكتور سويلم : صيانة القناطر المقامة على المجارى المائية لتعظيم الإستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الإفتراضى

- تحسين أداء بوابات القنطرة وحسم جميع الأعطال بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذي لعملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بمحافظة القليوبية .

وقد صرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار السياسات التى تنتهجها وزارة الموارد المائية والري لصيانة القناطر المقامة على نهر النيل والمجارى المائية وتعظيم الإستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الإفتراضى .. فإنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لقنطرة حجز سرياقوس والواقعة على الكيلو ١٢.٨٠٠ على ترعة الإسماعلية .

وأضاف سيادته أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات القنطرة ، ورفع كفاءة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها ، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية ، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها ، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات ، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب ، حيث يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابات ، وقد بدأت أعمال الصيانة فى شهر مارس ٢٠٢٤ ، ومن المقرر الإنتهاء من التنفيذ فى شهر نوفمبر ٢٠٢٥ ، وتصل نسبة التنفيذ الفعلية إلى ٤٥% وهو ما يتجاوز النسبة المقررة طبقا للبرنامج الزمنى والبالغة ٤٠% .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة العمل فى المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المقرر ، ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة .

جدير بالذكر أن قنطرة حجز سرياقوس تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على ترعة الإسماعلية ، وتتكون القنطرة من (عدد "١٠" بوابات قطرية - هويس ملاحي من الدرجة الأولى) وتخدم المنظومة المائية فى محافظات القليوبية والشرقية والاسماعلية وبورسعيد والسويس .