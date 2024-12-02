الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم ”المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:43 صباحاً - في إطار اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنمية الصادرات العربية البينية ولا سيما الصادرات الزراعية، وفي إطار تنفيذ أنشطة مشروع " دعم منظومة التكامل الاقتصادي العربي" ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس 0.2) والممول من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاقتصادية - إدارة التكامل الاقتصادي العربي "المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" يوما 1 و2 ديسمبر 2024. شارك في فعاليات المؤتمر نخبة من صناع القرار والداعمين للمؤتمر والقطاع الخاص والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بالقطاع الزراعي والتجاري، وذلك من أجل إبراز المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكيفية الاستفادة منها في تنمية الصادرات الزراعية العربية.

وصرح السفير الدكتور/ علي بن ابراهيم المالكي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بأن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية في مجال الصادرات الزراعية، وإمكانيات التنمية وزيادة النشاط التجاري الزراعي بين الدول العربية، وتوفير بيئة تفاعلية لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة لتحسين بيئة الأعمال التجارية الزراعية في المنطقة، وتطوير شبكات العلاقات بين وزارات التجارة والزراعة والقطاع الخاص.

وعقد المؤتمر على مدار يومين وتناول أربعة محاور رئيسية هي: جهود جامعة الدول العربية في مجال تنمية الصادرات الزراعية - دور سلاسل الإمداد في زيادة الصادرات الزراعية العربية - دور الاستثمار والائتمان الزراعي في زيادة حجم الصادرات الزراعية العربية - تجارب عربية وعالمية ناجحة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الصادرات.