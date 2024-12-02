ولى عهد الكويت يتسلم رسالة خطية الى امير الكويت من سلطان سلطنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - تسلم ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في قصر بيان صباح اليوم رسالة خطية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

قام بتسليم الرسالة لولي العهد سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور صالح بن عامر الخروصي.

حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب أمير الكويت السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.