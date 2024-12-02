الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى اليوم الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

وأوفد عبدالعزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة باليوم الوطني، الذي يتم الاحتفال به 2 ديسمبر من كل عام حيث ذكرى قيام الاتحاد عام 1971.

وفي هذه المناسبة الوطنية في الإمارات تعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و 3 ديسمبر.

الشعار الرسمي لليوم الوطني للإمارات

وقد تم اعتماد شعار روح الاتحاد» ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تعميمه ليكون شعاراً رسمياً لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة.

واستمد تصميم الشعار من رؤية المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والصورة التاريخية للآباء المؤسسين عند إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، بحسب ما جاء في البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.