مجاور يوزع المرحلة الثانية من شبكات الري على عدد من صغار المزارعين برفح والشيخ زويد في شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:41 مساءً - وزع اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين ، المرحلة الثانية من شبكات الرى المقدمة أن إحدى جمعيات المجتمع المدني بقرية الجورة على صغار المزارعين بقري جنوب مدينة الشيخ زويد.

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه تم توزيع المرحلة الثانية من شبكات الرى لصغار المزارعين بقرية الظهير بمركز الشيخ زويد وقرية نجع شيبانه بمركز رفح بأجمالى عدد 37 مزارع باجمالى عدد 60 فدان كمرحلة ثانية.

وأضاف المحافظ أنه جري أيضا توزيع عدد 3500 شتلة زيتون بالتعاون مع مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء، على مستحقي شبكات الرى (الدفعة الأولى).

وأشار المحافظ إلي الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معاونة الجهات التنفيذية في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في شتي التجمعات والقري.