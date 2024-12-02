أخبار مصرية

حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 3-12-2024

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:42 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: تتحسّن الأجواء وتلمس تطوراً كبيراً، وتكون الحيوية في أوجها والمعنويات مرتفعة جداً، فتنفتح أمامك أبواب عديدة ويسهل عليك الانتقال من أمر إلى آخر.

عاطفياً: تجد نفسك مرتاحاً في أجواء العمل والبيت وايضاً مع الشريك، فتلبي الدعوات بسرور وحماسة، وتوجّه أنت بدورك الدعوات لتعزيز الروابط ولم الشمل.

صحياً: تهتم بصحتك جيدًا، وتحاول أن تتبع نظامًا صحيًا جيدًا، كما تلتزم بممارسة الرياضة وتبتعد عن الضغوط ومشاكل العمل.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: تجني أرباحاً كثيرة، إلا أنّ السعي من أجلها يبدو دقيقاً، أما النصيحة فهي في التكتّم، وعدم التسرع في الكلام، والمحافظة على بعض الأسرار.

عاطفياً: عليك عدم التسرع في التعبير عن الآراء أو إعلان الحرب من دون الاستناد إلى الوسائل اللازمة، عندها لا تنفع التبريرات ولا الجهود الحثيثة لإنقاذ المواقف.

صحياً: توقف عن التدخين فوراً حتى لا تصاب بمشاكل في الرئة تؤثر في صحتك بشكل كبير.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3-12-2024

-مهنياً: لا تتهور ولا تتخذ قرارات فجائية، والأهم من هذا كله عليك تجنب فرض الرأي على الآخرين والتفرد به، فالعناد والتشبث يضران مصالحك.

عاطفياً: قلبك لا يعرف غلياناً وهو مشغول بمجال آخر، قد يكون مهنياً أو مالياً، أو اهتمام بابن أو ابنة يحتاجان إلى رعايتك.

صحياً: يجب أن تكون مستعداً دائماً للأسوأ وتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها.

عاطفياً: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له.

صحياً: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: توقِّع عقداً وتضطر إلى مضاعفة العمل، وتبدو سعيداً بما تفعل، وتستفيد من أي حدث عام يحصل.

عاطفياً: الاوضاع العاطفية ليست مشجعة ولا ايجابية، وطباعك عنيدة وصعبة بسبب الهموم المترابطة والمتزامنة.

صحياً: بفضل التقدم العلمي أصبح بالإمكان الكشف عن الكثير من الأمراض، فإذا كنت تشعر بألم دائم مع عليك سوى الخطوع لفحص طبي عام.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.

عاطفياً: الاجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.

صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: تجنب الانتفاضات والغضب، يتسلّط الضوء عليك اليوم، وتطاردك بعض العيون الحاسدة.

عاطفياً: تربطك علاقة وثيقة جداً ومميزة بأحد الذين يدورون في فلكك وخصوصاً في النواحي الاجتماعية .

صحياً: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابياً على صحتك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: تكون هذا اليوم على موعد مع انطلاقة جيدة جداً وتمارس صلاحياتك ونفوذك وسحرك، وتستقطب اهتماماً ودعماً وتأييداً كبيرين.

عاطفياً: تنجذب إلى شخص نافذ يلفت نظرك بموقعه المميز وقدراته الكبيرة وقوته، إلا أنني أحذرك من علاقات عاطفية ممنوعة.

صحياً: تنتقل إلى مرحلة جديدة في حياتك الصحية تعيد الفرحة إلى قلبك، وتنسيك معاناة سابقة أبقتك سجين الوهم والقلق والأفكار السود.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3-12-2024

-مهنياً: لا تعرّض جهودك للضياع ويذهب تعبك سدى، يجب أن تخرج من أي امتحان منتصراً، الظروف ضاغطة لكنها مهمة.

عاطفياً: خفف من عصبيتك وحدة طباعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يولّد بعض المشكلات بينكما، فتدارك الأمور سريعاً.

صحياً: لا تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها، بل كن صبوراً وواظب على اتباع الحمية.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال ترقية

عاطفياً: تستجد قضية لها علاقة بالشريك وتتوضّح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامضاً، وتلاحق فكرة أو قضية سرية.

صحياً: لا بأس من النهوض باكراً والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: تبدو قوياً وقادراً، وتتحدى كل المصاعب وتثبت رجليك، وترفع التحديات بوجه المنافسين والخصوم وتبدو واثقاً بنفسك، ومسيطراً على الأوضاع.

عاطفياً: إنسَ الإساءة وغضّ النظر عن الاخطاء إذا أردت السير قدماً بالعلاقة الى الامام، وحاول أن تخفف عن كاهل الشريك وقف إلى جانبه.

صحياً: قرار المحافظة على صحة سليمة أو خسارتها تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة لأن الأمور الصحية لا يمكن التلاعب بها.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3-12-2024

مهنياً: يطرأ ما قد يثير مشاكل مع أحد المصارف أو سوء تفاهم مادي مع شريك ما شخصي أو مهني، فتتأزم الأمور ويمكن أن تصل إلى المحاكم.

عاطفياً: تعيش شهر عسل متواصل مع الشريك، مردّه التفاهم والانسجام الكامل بينكما في كل النقاط المطروحة للمعالجة.

صحياً: تأخذ العبرة من الماضي الصحي الأليم، وتنطلق في مشروع رياضي يبقيك في حالة صحية ممتازة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا