العالم اليوم - من هي بشرى بيبي زوجة عمران خان؟

انتم الان تتابعون خبر من هي بشرى بيبي زوجة عمران خان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - قادت بشرى بيبي، زوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف إلى إسلام أباد.

وبينما تجمعت حشود ضخمة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد للمطالبة بالإفراج عن عمران خان، كانت شخصية غير متوقعة في طليعة الاحتجاج.

لطالما اعتُبرت بشرى بيبي، الزوجة الثالثة لخان، شخصية روحية غير سياسية وغامضة إلى حد ما.

كان زواجها من خان قد ولّد ثرثرة جامحة لسنوات، لكنها أبقت نفسها محمية إلى حد كبير من أنظار الجمهور، حتى عندما وجدت نفسها في السجن إلى جانب زوجها في يناير الماضي.

ولكن بينما سار عشرات الآلاف من أنصاره نحو إسلام أباد الأسبوع الماضي، في تحد لأوامر الحكومة ومواجهة شرطة مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كانت بيبي - التي خرجت للتو من السجن - تقود المحتجين.

كانت بيبي تقف فوق حاوية شحن، وهي واحدة من بين العديد من الحاويات التي وضعتها الشرطة لعرقلة طريقهم إلى إسلام آباد، وكانت ترتدي النقاب، وألقت خطابًا أمام أنصار خان شجعتهم فيه على مواصلة المسيرة نحو القلب السياسي لإسلام آباد، وقالت إنها لن تغادر حتى يتم إطلاق سراح خان.

لقد فاجأ ظهور بيبي المفاجئ كزعيمة سياسية الكثيرين، ويقال أيضًا أنه تسبب في خلاف مع حزب خان.

السجن.. والظهور العلني

قد تم إطلاق سراحها من السجن بكفالة في أكتوبر، بعد فترات من الحبس الانفرادي، ووفقًا لأشخاص مقربين منها كانت تعمل بشكل مباشر بناءً على أوامر خان.

ويقال إن خان يخشى أن تكون قياداته العليا في الحزب "مُخترقة" وتعمل ضده بينما يجلس عاجزًا خلف القضبان.

لقد أمضى رئيس الوزراء الباكستاني السابق أكثر من 500 يوم في السجن، ويواجه أكثر من 100 تهمة يزعم أنها ملفقة من قبل خصومه السياسيين والمؤسسة العسكرية القوية.

وقال مشعل يوسف زاي، أحد المساعدين المقربين من بيبي: "كان خان محبطًا للغاية في السجن لأنه يشعر بأن تعليماته لا تصل إلى القاعدة الشعبية وبدلاً من ذلك يتم حظرها أو التلاعب بها من قبل القيادة العليا في الحزب".

وأضاف "لذلك أخبر خان بيبي أنها بحاجة إلى أن تكون رسولته المباشرة. ليس لديها أي خبرة سياسية لذلك أعطاها تعليمات دقيقة، من الألف إلى الياء، حول كل ما يجب القيام به مع العاملين في الحزب والقيادة، للمطالبة بالإفراج عنه من السجن. كل شيء واضح للغاية".

وقال يوسف زاي إن خان هو الذي طلب من بيبي أن تنقل إلى أنصاره أن احتجاج هذا الأسبوع هو "موقف إما أن تنتصر أو تموت"، وأن الناس بحاجة إلى الوصول إلى إسلام آباد والمطالبة بالإفراج عنه "بأي وسيلة كانت".

روحانية بلا طموحات سياسية

قال يوسف زاي: "بيبي ليس لديها طموحات سياسية خاصة بها، فهي شخصية روحية هادئة للغاية. إنها تعمل فقط كجسر بين خان والشعب".

وكانت هذه وجهة نظر ترددها شقيقة بيبي، مريم رياض واتو.

وقالت واتو: "إن تصرفات مساعدي خان المقربين مشبوهة، ويبدو أنهم يلعبون على الجانبين لمصلحتهم الخاصة. لقد مارسوا الكثير من الضغوط على بيبي لعدم نقل الاحتجاج إلى قلب إسلام آباد لكنها مضت قدماً كما اقترح خان. ولن تستسلم حتى يتم إطلاق سراح خان".

كانت مريم واتو هي أول من قدم خان وبيبي في عام 2015. كانت بيبي معروفة بأنها معالجة إيمانية وخبيرة في التعاليم الصوفية، وبدأ خان، الذي كان يعاني من زواجه الثاني، في استشارتها في الأمور الروحية، وفي النهاية أصبح يعتمد بشكل كبير على إرشاداتها.

كان القرار الذي قيل أنه تسبب في الكثير من الانزعاج في أروقة السلطة في إسلام أباد، مما أدى إلى محاولة قائد قوي للجيش وقف الزواج. قال خان لاحقًا إنه لم ير وجه بيبي مكشوفًا حتى بعد زفافهما.

تزامن زواج خان من بيبي مع اعتناقه للصوفية، وهو تناقض ملحوظ مع سمعته القديمة كفتى زير نساء، وأدى إلى تكهنات في باكستان وسط اتهامات ثرثرة بأنها متورطة في السحر الأسود والشعوذة.

قالت واتو إن بيبي كانت متدينة للغاية وقد "شوهتها الدعاية الإعلامية تمامًا".

أصبح زواجهما أيضًا مصدر انزعاج داخل حزب حركة الإنصاف الباكستاني عندما كان خان رئيسًا للوزراء وسط مزاعم بأنها كانت تلعب دورًا خلف الكواليس في السياسة.

وزعم مساعدون مقربون من خان أنها أثرت على القرارات السياسية الحاسمة، بما في ذلك التعيينات الوزارية رفيعة المستوى، وفي بعض الاجتماعات السياسية كانت تجلس مختبئة خلف شاشة وتستمع إلى ما يجري، وتقدم لخان التوجيهات والمشورة.

أعرب بعض الشخصيات في حزب حركة الإنصاف الباكستانية عن قلقهم من بروز بيبي المفاجئ، لكن قيل إن خان نفسه كان مسرورًا.

وفي حديثه إلى محاميه فيصل فريد من السجن، حيث تم نقل أن بيبي كانت تسير مع حشود من مدينة بيشاور، قيل إن خان ابتسم. وقال: "إنها امرأة ذكية".

من هي بشرى بيبي؟