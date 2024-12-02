العالم اليوم - عشرات القتلى جراء صدامات خلال مباراة لكرة القدم في غينيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:21 صباحاً - لقي عشرات الأشخاص على الأقل حتفهم الأحد في صدامات بين مشجعين خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا، وفق ما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.

وقال طبيب في المستشفى الإقليمي لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته: "هناك نحو 100 قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة". من جهته أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

والتزمت الحكومة الصمت مساء الأحد حيال المأساة.

وقال شاهد عيان لفرانس برس طالبا إغفال اسمه "كل شيء انطلق من تحد لقرار الحكم. ثم غزا مشجعون الملعب".