انت الأن تتابع خبر "عالجيه من جذوره" وصفة الزيوت الطبيعية لتكثيف الشعر وتطويله بوصفات طبيعية في البيت والنتيجة هتبهرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من الفتيات والنساء من مشاكل كثيرة في الشعر وتعتبر مشكلة الشعر الخفيف والذي يتساقط بسهولة من المشاكل المهمة، ويعتبر الشعر الصحي الكثيف الطويل من علامات الجمال عند المرأه فهو يبرز الأنوثة الخاصة بها، ولذلك تسعى النساء إلى استخدام الزيوت الطبيعية لتحسين صحة الشعر فالزيوت الطبيعية تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الشعر ولذلك سوف نتعرف على تلك الزيوت واستخداماتها.

زيت اللافندر لتكثيف وتطويل الشعر

يحتوي اللافندر على العديد من الخصائص التي تعمل على النمو والتقليل من التوتر، كما يساعد على زيادة نمو الشعر ولذلك سنتعرف على كيفية الاستخدام من خلال الآتي:

المكونات:

ثلاث قطرات من زيت اللافندر.

زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام:

في وعاء ضعي زيت جوز الهند واللافندر وقلبي جيدا.

ثم ضعي على فروة الرأس لمدة عشرة دقائق.

زيت الزيتون واللافندر لتطويل الشعر

المكونات:

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت اللافندر.

خطوات التحضير:

قومي بإضافة كل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون معا في وعاء.

ثم ارفعي على حمام من البخار حتى يذوب زيت جوز الهند ويخلط مع زيت الزيتون.

وبعد ذلك يرفع الخليط من على حمام البخار.

ثم ضيفي قطرات زيت اللافندر مع التقليب المستمر حتى تختلط هذه المكونات معا.

وبعد ذلك قومي بتدليك فروة الرأس جيدا لمده لا تقل عن ربع ساعة.

وبعدها اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو.

وقومي بتكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على نتيجة مذهلة.

زيت دهن النعام لتكثيف وتطويل الشعر

يعتبر زيت دهن من الزيوت الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه، ويمكننا التعرف على تلك الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

ملعقتان من زيت دهن النعام.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام: