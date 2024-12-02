نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحها ..تعرف على كلمات أغنية كأنك روح لـ جنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت جنات أحدث أغانيها بعنوان "كأنك روح" بتوقيع الملحن مدين والشاعر أحمد عيسى والموزع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس.



كلمات أغنية كأنك روح



كأنك روح بتلمسني فبتحول لحد جديد

كأنك عيد كأنك آخر المشاوير وحضنك أول المواعيد

أنا حبيت أمير أحلام من الحواديت

وحضنك بيت ووسط الناس أنا بقولك ياريت تفضل معايا ياريت

مكملني مقويني مطمني صدقت معايا في كلامك فضلت معايا مستني

مكملني وشيلت كتير أوي عني

أنا دلوقتي قدامك تعالى وقرب أحضني

كلامك ليل بيهديني من الدنيا ومن المشاوير يا لغز كبير

يا حالة حب جوايا لا ليها مثيل ولا تفسير

وقالوا كتير زمان عن الحب ما بيطولش وما بيكملش

وأنا وأنت حكايتنا حكاية حب مبتخلصش

مكملني مقويني مطمني صدقت معايا في كلامك فضلت معايا مستني

مكملني وشيلت كتير أوي عني

أنا دلوقتي قدامك تعالى وقرب أحضني

مكملني مقويني مطمني صدقت معايا في كلامك فضلت معايا مستني

مكملني وشيلت كتير أوي عني

أنا دلوقتي قدامك تعالى وقرب أحضني



آخر أعمال جنات



طرحت جنات آخر أغنياتها بعنوان "خلصتني" وهى من كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، وتقدم فيها جنات لونًا موسيقيًا مختلفًا عن أغنياتها الأخيرة.



كلمات أغنية خلصتني



خلصتني

لا واللهِ مفيش ولا ضيقة ولا حاجات من دي

لو زعلان يبقي انت لازمني وفارق عندي..

انا دلوقتي بشوفك هوا مالهوش تأثير

واحد زي الدنيا بحالها في منه كتير...

خلصتني منك وأنا جنبك

علمتني استغني ف قربك

ندمتني علي تعبي عشانك

ياللي بإيدي طلعت لفوق..

جرئتني عاللي بيضعفني

حررتني ماللي مكتفني

عرفتني سكة نسيانك

شكرًا قوي خلتني أفوق

كنت معايا كإني لوحدي وخوفي قاتلني

شوف كم مرة طلبت وجودك وبتخذلني

وانا دلوقتي بشوفك أذي مابيوجعنيش

نرجع ايه ماتبطل بقي ماتضحكنيش.