الرياضة

معلق مباراة السد القطري ضد النصر السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره السد القطري اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الحالي في لقاء 
قوي بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد ومعلق مباراة النصر السعودي ضد السد القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي ضد السد القطري مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها علي سعيد الكعبي وخليل البلوشي وحاتم بطيشة وعبدالله الحربي وحازم عبدالسلام وحسام الوائلي.

تشكيل النصر أمام السد

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، سيماكان، ال فتيل، بوشل.

خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش، اوتافيو.

خط الهجوم: جابرييل، ماني، رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد السد القطري

قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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