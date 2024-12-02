وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنائب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:40 صباحاً - التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بالسيد "كارل سكاو" نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي يوم ٢ ديسمبر على هامش إنعقاد "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة". أعرب السيد وزير الخارجية عن تقدير مصر لدور البرنامج الهام في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات لدعم عمل البرنامج.

ثمن د. عبد العاطي الدعوات المتكررة التي أطلقتها قيادة برنامج الغذاء العالمى لتأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأشار الي تقدير مصر البالغ لاستمرار عمل البرنامج بالرغم من التحديات الجسيمة التى يواجهها بعد الاستهداف المتكرر لموظفيه، وفي ظل سياسة التجويع الإسرائيلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة على نحو غير مسبوق.

كما تناول اللقاء التطورات فى السودان، والجهود المشتركة لتقديم المساعدات الانسانية والغذائية فى السودان فى ظل الأوضاع المتدهورة والتحديات التى تواجهها المنظمات الإغاثية الدولية.