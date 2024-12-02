وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنائبة السكرتير العام للأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:47 صباحاً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بـ"أمينة محمد" نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش مشاركتها في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

وأكد وزير الخارجية على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيداً في هذا السياق بدور الأمم المتحدة وجهود السكرتير العام على مدار الأشهر الماضية.

كما أكد أهمية قيام المشاركين في المؤتمر بتوجيه رسالة سياسية حاسمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتنافي مع مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على المساعي المصرية المستمرة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وجدد التزام مصر بمواصلة تعاونها الدائم مع الأمم المتحدة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.