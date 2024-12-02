مجلس النواب يقر تعريفات الفقر وخط الفقر بقانون الضمان الاجتماعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعريف الفقر فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة والذى نص على على أنه: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر بمشروع القانون والذى نص على أن خط الفقر القومي هو القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

ووافق المجلس على تعريف المعادلة الاختيارية بمشروع القانون وهى: معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية والبيئية، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

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