وصفة سحرية هتخلي العجوزة صبية.. كريم النشا والبقدونس الفعال 100% لتفتيح البشرة هتنبهري من النتيجة.. إليك الطريقة!!!

انت الأن تتابع خبروصفة سحرية هتخلي العجوزة صبية.. كريم النشا والبقدونس الفعال 100% لتفتيح البشرة هتنبهري من النتيجة.. إليك الطريقة!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم كل فتاة ببشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد والبثور السوداء والبقع الداكنة، ولتحقيق هذا الحلم، نقدم لك اليوم كريم البقدونس والنشا، الذي يعتبر واحدا من أقوى الكريمات الطبيعية في شد تجاعيد الوجه والتخلص من الخطوط الرفيعة منذ الاستخدام الأول، ومع الاستمرار على هذا الكريم لمدة أسبوعين، ستلاحظين تفتيح بشرتك حتى سبع درجات، مما يساعدك على التخلص من الاسمرار الناتج عن الشمس أو المناطق الحساسة في غضون أيام، دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال، كما أن هذا الكريم آمن تماما لعدم احتوائه على أي مواد كيميائية ضارة.

كريم النشا والبقدونس

تعد الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق أمانا التي تعتمد عليها الفتيات للتخلص من مشاكل البشرة وتحقيق إشراقة مميزة، ومن بين هذه الوصفات، يعتبر كريم النشا والبقدونس من أقوى الخيارات للحصول على بشرة خالية من العيوب،

ويمكنك تحضيره بسهولة في المنزل من خلال المكونات التالية:

حزمة من البقدونس

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من ماء الورد

كوب من الماء

طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لتفتيح الوجه

اغسلي حزمة البقدونس جيدا بالماء والخل.

ضعي أوراق البقدونس في كوب من الماء وارفعيه على النار.

اتركي الخليط يغلي لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك، اضربي خليط البقدونس في الخلاط ثم قومي بتصفيته.

أعيدي وضع خليط البقدونس في قدر وأضيفي إليه مقدار النشا.

قلبي المكونات على نار هادئة حتى يغلظ القوام ويحصل على قوام كريمي.

أضيفي زيت الزيتون وزيت جوز الهند وماء الورد، واتركي الخليط يغلي لمدة ثلاث دقائق.

ارفعيه عن النار، وضعي الكريم في علبة محكمة الغلق، واحفظيه في الثلاجة لمدة أسبوعين.

طريقة الاستخدام