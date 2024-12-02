منسقة الأمم المتحدة: قطاع غزة يعانى خسائر كبيرة ودمارا هائلا جراء عدوان إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - قالت سيخريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة: قطاع غزة يعاني خسائر كبيرة ودمارا هائلا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضافت خلال كلمة لها فى مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية فى قطاع غزة: "نطالب بتقديم مزيد من الدعم والمساعدات لقطاع غزة ونؤكد ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني".

وتابعت: "أطفال غزة يحتاجون إلى الدعم بشكل كبير فى كافة المجالات مثل الدعم التعليمي والاجتماعي وعلينا العمل لتخفيف ما يعاني منه الشعب الفلسطيني ونؤكد على الدعم الكبير لوكالة أونروا".

وطالبت كبيرة منسقى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في غزة وخلق مستقبل يسوده السلام والاستقرار.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.