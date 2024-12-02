هانزي فليك: لا أحب هذا النوع من الردود!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن مواجهة ريال مايوركا، غداً الثلاثاء، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال فليك: “أفضل خبر هو انتهاء شهر نوفمبر ودخولنا في ديسمبر، ومع ذلك، الفريق الكتالوني قدم الكثير”.

وتابع: “سيطرنا وصنعنا الفرص، لكننا لم نحسن استغلالها بالشكل المطلوب، ونحن أصغر فريق في الليجا، ويجب أن نستمر في التعلم والنضال”.

ونوه: “عندما تصبح المباراة صعبة، يجب ألا نستقبل أهدافاً، وعلينا الدفاع ككتلة واحدة، والأمر ذاته ينطبق على الهجوم”.

وأضاف: “في مباراة لاس بالماس، حدثت بعض الأمور، ولا أريد الدخول في التفاصيل، لأن ذلك قد يبدو وكأنني أقدم أعذاراً أو أشكو، وأنا لا أحب هذا النوع من الردود”.

وشدد: “كان بإمكان الفريق الكتالوني، الفوز ولكننا لم نحسن ذلك، ولهذا السبب نشعر بالضغط، ولكن علينا استعادة التركيز.. غداً قد نحصل على فرصتين أو ثلاثة، ويجب أن نستغل ذلك”.

ولفت: “هناك دائماً سبب لاستقبال الأهداف، وبالنسبة لي يتعلق الأمر بالدفاع في اللحظة المناسبة، وتطبيق الضغط بالطريقة الصحيحة. قد يبدو الأمر سهلاً لكنه ليس كذلك. عندما ندافع ككتلة واحدة، نؤدي بشكل أفضل بكثير”.

وبشأن التحكيم، قال فليك: “لا يهمني، أعتقد أن الأمر يعتمد علينا، فعندما تلعب بشكل أفضل، تحقق الفوز، ولا أهتم كثيراً بركلات الجزاء، ولا أريد استخدام هذه الأعذار”.

وواصل: “رئيس النادي حضر مران اليوم، وهذه ليست المرة الأولى التي يزورنا فيها، وبالطبع تحدثنا وهنأته بالذكرى السنوية 125 للبارسا، حيث نظموا الحدث بشكل جيد”.

وأتم: “أردنا تقديم هدية له ولكننا لم نتمكن من ذلك في المباراة الأخيرة.. اليوم تحدثت عن النضال، ولا يتعلق الأمر فقط بلعب بكرة القدم، عندما كنت لاعباً، كنت أركز كثيراً على هذه العقلية، لم أحب الخسارة أبداً، وأعتقد أنه يجب علينا بناء المزيد من الروح القتالية لتحقيق الفوز”.