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قائمة المرشحين لجائزة “لاعب الشهر” في ريال مدريد

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وضمت القائمة كلاً من: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، روديجر، فالفيردي، وتيبو كورتوا.

وكان فينيسيوس جونيور حصل على الجائزة عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة، وللميرنجي مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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