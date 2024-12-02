قائمة المرشحين لجائزة “لاعب الشهر” في ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وضمت القائمة كلاً من: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، روديجر، فالفيردي، وتيبو كورتوا.

وكان فينيسيوس جونيور حصل على الجائزة عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة، وللميرنجي مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.