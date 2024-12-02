أحدث صيحات أحمر الشفاه لعام 2025: عودة الكلاسيكية مع لمسة عصرية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - يشهد عالم الموضة في عام 2025 عودة قوية للطرازات الكلاسيكية، ويمتد هذا الاتجاه ليطال عالم المكياج، خاصة فيما يتعلق بأحمر الشفاه. فبعد أن شهدنا تجارب جريئة في السنوات الماضية، عادت الألوان الهادئة والطبيعية لتسيطر على صيحات المكياج لهذا العام.

أبرز ألوان أحمر الشفاه لعام 2025:

الوردي الهادئ: يتصدر اللون الوردي قائمة ألوان أحمر الشفاه لهذا العام، خاصة الوردي المات بدرجاته المختلفة. يمنح هذا اللون مظهراً أنيقاً ونعومة، ويتناسب مع مختلف ألوان البشرة.

التحديد البني: يعود تحديد الشفاه باللون البني ليضفي لمسة عصرية على الإطلالة. يمكن دمجه مع ألوان أحمر شفاه مختلفة للحصول على مظهر جريء ومميز.

الروج اللامع: يعود اللمعان الطبيعي للشفاه بقوة هذا العام. يمكن استخدام أحمر شفاه لامع شفاف أو ليب جلوس لإضفاء لمسة من الرطوبة واللمعان على الشفاه.

اللؤلؤي: يضيف اللون اللؤلؤي لمسة من الفخامة والأناقة على الشفاه. يمكن اختيار ألوان لؤلؤية تحتوي على لمسة من اللون الوردي أو الأرجواني.

لماذا هذه الألوان تحديداً؟

تعود شعبية هذه الألوان إلى رغبة المرأة في الحصول على مظهر طبيعي وأنيق في الوقت نفسه. كما أن هذه الألوان تتناسب مع مختلف المناسبات والإطلالات، سواء كانت كاجوال أو رسمية.

نصائح لاختيار لون أحمر الشفاه المناسب:

لون البشرة: اختر لون أحمر الشفاه الذي يتناسب مع لون بشرتك. فال ألوان الوردية الفاتحة تناسب البشرة الفاتحة، بينما تناسب الألوان الدافئة البشرة السمراء.

لون البشرة: اختر لون أحمر الشفاه الذي يتناسب مع لون بشرتك. فال ألوان الوردية الفاتحة تناسب البشرة الفاتحة، بينما تناسب الألوان الدافئة البشرة السمراء.

الشخصية: اختر اللون الذي يعبر عن شخصيتك وأسلوبك.

المناسبة: اختر اللون المناسب للمناسبة التي ستحضرينها.

باختصار، تشهد صيحات أحمر الشفاه لعام 2025 عودة إلى الألوان الكلاسيكية مع لمسة عصرية. فإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أنيقة ومتجددة، فلا تترددي في تجربة هذه الألوان الرائعة.