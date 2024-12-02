انت الأن تتابع خبر قبل مواجهة الهلال والغرافة .. ترتيب دوري أبطال آسيا "منطقة الغرب" والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الهلال مباراته في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ضيفه الغرافة القطري مساء غدٍ الثلاثاء.

وكان الهلال قد ضمن التأهل إلى ثمن نهائي نخبة آسيا بعد التعادل مع السد القطري في الجولة الماضية.

وتأهل الثلاثي السعودي الأهلي والهلال والنصر إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا بعد 5 جولات فقط.

ويرصد الميدان ترتيب دوري أبطال ىسيا منطقة الغرب قبل لقاء الهلال والغرافة غدًا.

ترتيب دوري أبطال آسيا "منطقة الغرب"

الأهلي 16 نقطة من 6 مباريات

الهلال 13 نقطة من 5 مباريات

النصر 13 نقطة من 6 مباريات

السد 12 نقطة من 6 مباريات

الوصل 11 نقطة من 6 مباريات

بيرسبوليس 6 نقاط من 6 مبايات

الريان 5 نقاط من 6 مباريات

الاستقلال 5 نقاط من 6 مباريات

الغرافة 4 نقاط من 5 مباريات

باختاكور 3 نقاط من 5 مباريات

الشرطة نقطتين من 6 مباريات

العين نقطة من 5 مبايات