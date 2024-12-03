نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد موعد السفر إلى نيجيريا لملاقاة إنيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادي الزمالك استقروا على السفر إلى نيجيريا يوم 5 ديسمبر الجاري استعدادا لمواجهة إنييمبا النيجيري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يطير إلى نيجيريا يوم 5 ديسمبر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "من المقرر أن يسبق عبد الواحد السيد مدير الكرة بعثة الزمالك إلى نيجيريا لترتيب إجراءات السفر وفندق الإقامة وتوفير سبل الراحة للاعبين".

يشار إلى إن فريق الزمالك اكتسح نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الإثنين.