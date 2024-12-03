منتخب اليمن يخسر أمام سيلانغور الماليزي
خسر المنتخب اليمني الأول أمام سيلانغور الماليزي 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن معسكره الخارجي المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتعد هذه المباراة التجريبية الثانية للأحمر اليمني بمعسكره التحضيري استعداداً لبطولة كأس الخليج السادسة والعشرين والتي تستضيفها الكويت وتنطلق في 21 ديسمبر الجاري.
وكان منتخبنا الوطني قد تعادل سلباً في اللقاء الودي الأول الذي جمعه الخميس الماضي مع نادي "موفت" الماليزي.
ويلعب منتخب اليمن في بطولة خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات: العراق، والسعودية، والبحرين.
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