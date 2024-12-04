الثقافة تقدم فعاليات متنوعة بروض الفرج احتفالا باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، استقبل قصر ثقافة روض فرج، اليوم الثلاثاء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شهد الفعاليات د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وتضمنت مجموعة من الورش الفنية منها: حلي ورسم على الوجه ورسم حر، بحضور أطفال مدرسة التربية الفكرية بروض الفرج.

كما عقد لقاء توعوي حول قيمة الإحسان والتسامح للباحثة هبة محمد، ولقاء آخر شرحت خلاله الفنانة سهام إسماعيل أهمية تقبل الآخر وأثر ذلك على تماسك المجتمعات.

أقيمت الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وقدمتها الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، والإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، برئاسة د. ابتهال العسلي.

واختتمت بعرض لفرقة مسرح طفل قصر ثقافة جاردن سيتي مع مسرحية العرائس بعنوان "الزهور الجميلة" إخراج عبير شلتوت، وقدمت فرقة قصر ثقافة روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة عرضا فنيا تضمن فقرات متنوعة.