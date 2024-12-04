القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية ، فضلاً عن إرتدائه الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى وذلك للنصب والإحتيال على المواطنين .

وقد قامت الأجهزة الأمنية بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

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