نقابة المهن الموسيقية تحسم الأمر في أزمة شيرين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - دائمًا ما تعلق الفنانة شيرين عبد الوهاب تعليقات تلقائية، والبعض منها تثير الجدل، فبعد تصريحاتها الآخيرة عن الملحن الراحل محمد رحيم، غضبت نقابة المهن الموسيقية في الساعات الماضية، حينما قالت: "خلونا نعمل سيئة جارية"، وهو الأمر الذي توقف عنده الجمهور، رغم أنها اعتذرت عما قالت إلا أن موجة كبيرة من الانتقادات طالتها.

فقررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إحالة شيرين عبدالوهاب للتحقيق بشأن تصريحاتها، وخاصة أن الأمر يتعلق بشخص رحل عن عالمنا.

وكانت قد انتشرت العديد من الأنباء بعدها عن قرار النقابة بايقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء، وهو ما نفاه نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وأصدر بيانًا يكشف حقيقة الأمر.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية في بيانها، أنها تعمل على تطبيق القانون بحزم وشفافية، مع الحرص على احترام حقوق جميع الأعضاء وتوفير بيئة مهنية عادلة تضمن الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل النقابة، وعليه فإن قرار إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب لا أساس له من الصحة.