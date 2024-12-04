برشلونة يكشّر عن أنيابه بـ"خماسية كاسحة"استعاد فريق برشلونة سكة الانتصارات بعد تغلبه على مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 5- 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، والمقدمة من الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرازيلي رافينيا في الدقيقتين (56 من ركلة جزاء، 74)، وفيران توريس والهولندي فرينكي دي يونج وباو فيكتور في الدقائق (12، 79، 84) أهداف برشلونة، والكوسوفي فيدات موريكي في الدقيقة (43) هدف ريال مايوركا.

والفوز هو الأول لبرشلونة في المسابقة بعد ثلاث مباريات متتالية في الدوري من دون فوز، حيث خسر أمام ريال سوسييداد (صفر- 1)، ثم تعادل مع سلتا فيجو (2-2) قبل أن يسقط السبت الماضي على أرضه أمام لاس بالماس (1- 2) في المرحلة الخامسة عشرة.

وحافظ برشلونة بهذا الفوز على سجله الخالي من الهزائم ضد ريال مايوركا للمباراة السابعة عشرة تواليا، وتحديدا منذ الهزيمة أمامه (1- 2) في 17 مايو 2009، ورفع رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب العالم وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يحل ضيفا على أتلتيك بلباو اليوم الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة أيضا، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 24 نقطة في المركز السادس.