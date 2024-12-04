يانجو بلاي تطلق الإعلان الرسمي لـ أحدث اعمالها الأصلية "فقرة الساحر"

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أحمد جودة - القاهرة - رحلة مثيرة تجمع الأصدقاء في عالم من الأكشن والمغامرة تبدأ من 19 ديسمبر

أعلنت منصة "يانغو بلاي" الإعلان التشويقي لأحدث أعمالها الأصلية "فقرة الساحر"، الذي سيعرض حصريا ابتداءً من 19 ديسمبر 2024، المسلسل يجمع بين نخبة من النجوم: طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب ظهور استثنائي لكلا من بسمة، وليد فواز، مما يضفي أبعادًا درامية مشوقة على الأحداث.

مسلسل “فقرة الساحر”

المسلسل من إنتاج شركة "تي فيجين"، تأليف إياد صالح ويُعد استمرارًا لتعاونهما الناجح معًا بعد فيلم "الحريفة" بجزأيه الأول والثاني، أما الإخراج فهو للمبدع تامر محسن،الذي يعود بقوة إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام ثلاث سنوات، في أعقاب النجاح لآخر أعماله "لعبة نيوتن" ليواصل تقديم عمل درامي مميز يضيف إلى رصيده الفني.



مسلسل "فقرة الساحر" تدور أحداث المسلسل حول عمليات سرقة وسطو مستوحاة من أحداث حقيقية في رحلة من ثماني حلقات مليئة بالمفاجآت والتشويق، وتدور القصة حول ثلاثة أصدقاء منذ الطفولة: مِكس، لمى، وألفي، الذين تطورت صداقتهم إلى شراكة غير تقليدية، حيث شكّلوا عصابة صغيرة تستند إلى مهاراتهم المتنوعة لمواجهة تحديات مثيرة، في قالب يمزج بين الضحك والمغامرة والإثارة والأكشن.



الشخصيات الرئيسية:

● أكرم (مِكس) شاب في العشرينيات، يعيش مع والدته في منطقة متوسطة الحال في المعادي.

يتميز بالذكاء الحاد، الخيال الواسع، وحب رسم الجرافيتي، لكنه خجول ويفضل العمل من خلف الكواليس. يجسد دوره النجم طه دسوقي، الذي يواصل سلسلة نجاحاته بعد أعماله السابقة مثل "موضوع عائلي 2" و"حالة خاصة".

● لمي، فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، تربت مع عمتها بعد فقدان والديها، تتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها، تؤدي الدور النجمة أسماء جلال، التي تألقت مؤخرًا في فيلم "الفستان الأبيض".

● ألفي، شاب طموح في منتصف العشرينيات، يحلم بالسفر إلى إيطاليا لتحقيق أحلامه، يتميز بشخصيته الاجتماعية وشغفه بالمظهر الأنيق رغم ظروفه المادية الصعبة. يجسد شخصيته النجم علي قاسم، الذي يعود للتعاون مع أسماء جلال بعد نجاحهم في أعمال مثل "خلي بالك من زيزي" و"الهرشة السابعة".

يواصل تطبيق "يانغو بلاي" تقديم تجربة ترفيهية استثنائية وفريدة من نوعها في المنطقة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. يقدم التطبيق مزيجًا متكاملًا من بث الأفلام والمسلسلات، الموسيقى، الألعاب الصغيرة إلى جانب محتوى حصري لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر.



التطبيق متاح في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، يمكن تحميل التطبيق على كل الأجهزة، ويقدم حاليًا فترة تجريبية مجانية حتى بداية شهر رمضان، مما يتيح للمستخدمين استكشاف مكتبة واسعة من المحتوى المميز الذي يناسب مختلف الأذواق.