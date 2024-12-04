نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحقق فى اختفاء شيكابالا عن النادي بعد الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك استفسروا من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادى عن سبب عدم حضور اللاعب إلى النادى منذ إصابته بكدمة فى الركبة ومزق فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

الزمالك يحقق فى اختفاء شيكابالا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك يغيب عن الحضور إلى نادى الزمالك منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي حيث لم يأتى اللاعب إلى النادي سوى مرة واحدة".

وأكمل:" الجهاز الطبي للزمالك استفسر عن سبب عدم حضور شيكابالا خاصة أنه يرغب في تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلى المخصص له للتعافى من الإصابة".

واختتم:" أعتقد في هذا السن ومع هذا النوع من الإصابات اللاعب بيحتاج راحة سلبية مع بعض التدريبات الاستشفائية، ولكن مطلوب أننا نعرف سبب غياب شيكابالا وهل غيابه بإذن ام لا".