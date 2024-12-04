ليفركوزن يقصي بايرن من كأس ألمانيا
واصل فريق ليفركوزن حملته الناجحة في الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تأهل مساء الثلاثاء إلى الدور ربع النهائي اثر تخطيه عقبة مضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة (1- صفر) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ في إطار مباريات الدور ثمن النهائي الستة عشرة.
ويدين ليفر كوزن بالفضل في فوزه إلى لاعبه الإنجليزي ناثان تيلا صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (69).
وأكمل بايرن ميونيخ المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (17) التي شهدت طرد حارس مرماه مانويل نوير.
وفي بقية المباريات التي أقيمت اليوم ضمن الدور نفسه، تأهل شتوتجارت إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على ريغنسبورغ من الدرجة الثانية، بنتيجة (3- صفر)، كما تأهل أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة، بفوزه المفاجئ على فرايبورغ بنتيجة (3- 1)، فيما بلغ فيردر بريمن الدور نفسه بتخطي عقبة ضيفه دارمشتات بنتيجة (1- صفر).
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