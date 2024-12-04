نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم المخرج المسرحي محمد فاضل القباني بمهرجان النون الدولي للمسرح بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم مهرجان النون الدولي للمسرح بالمملكة المغربية، الفنان والمخرج المسرحي محمد فاضل القباني خلال دورته الخامسة التي انطلقت فعالياتها مساء، أمس، الثلاثاء، تحت شعار "المسرح جسر للتواصل بين الشعوب والحضارات" دورة الفنان الراحل مصطفى الداسوكين، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الشابة في التمثيل والإخراج والتسويق الفني.

وشهد حفل الافتتاح أيضا، تكريم الفنان المغربي ملود الحبشي، والممثلة المغربية سعدية لديب، والمخرج المسرحي المغربي أمين ناطور، والممثل نوران الدين سعدان، والفنان حسن فلان، والفنان هشام الشافعي.

ومن المقرر أن يقدم محمد فاضل القباني خلال فعاليات المهرجان، ورشة تسويق المنتج الفني، ومبادئ الترويج للأعمال الفنية عبر السوشيال ميديا، وتتضمن الورشة تطبيقات عملية في مهارات إدارة الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وتهدف إلى تطوير مهارات وإمكانات مدراء الصفحات والحسابات للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مهني ومحترف، وتتضمن الورشة كذلك عدة محاور رئيسية منها: تطوير محتويات تزيد التفاعل على الحسابات، التعامل مع حساب الإعلانات على فيسبوك، تطوير الهوية البصرية للحسابات، قياس أداء صفحة فيسبوك بطريقة عملية واحترافية.

محمد فاضل القباني، ممثل ومخرج، تخرج في كلية الآداب قسم مسرح بجامعة الإسكندرية، وهو عضو نقابة المهن التمثيلية شعبة التمثيل، منشئ ومدير الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمهرجان القومي للمسرح المصري، سبق له العمل كمدير للمركز الإعلامي لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، ومدير سابق ومؤسس لموقع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قام بتصميم وإطلاق عدد من المواقع الفنية، عمل تصميم عدد كبير من بوسترات وإدارة الدعاية والسوشيال ميديا لأغلب العروض المسرحية للبيت الفني للمسرح، مثَل مصر في عدد من المهرجانات الفنية العالمية، شارك كممثل في عدد من الأعمال الفنية، منها: عوالم خفية، رمادي، وبرنامج ماڤيا، قام بإخراج عدد من المسرحيات، منها: شيء في صبري، ع الرصيف، دم السواقي، وكانت أخر عروضه "العادلون" من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، حاز على عدة جوائز.

مهرجان النون المسرحي الدولي، تنظم فرقة مسرح النون والفنون بالفقيه بن صالح، وتقام فعاليات النسخة الخامسة تحت شعار "المسرح جسر للتواصل بين الشعوب والحضارات" دورة الفنان الراحل مصطفى الداسوكين وذلك في الفترة الممتدة من 3 وإلى 7 ديسمبر الحالي، ويقام المهرجان بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة بالمملكة المغربية.