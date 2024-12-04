نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شولتس يتوقع استمرار تراجع عدد المهاجرين إلى ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يتوقع استمرار تراجع عدد المهاجرين إلى ألمانيا. وتحدث عن مزيد من عمليات ترحيل للاجئين مرتكبي الجرائم.

وقال شولتس خلال استجواب الحكومة في البرلمان اليوم الأربعاء إنه تم التمكن بالفعل من تقليص عدد الأشخاص الذين يصلون إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية.

وأضاف المستشار المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "وهذا الاتجاه سيستمر في المستقبل".

وشدد في الوقت نفسه على أن ألمانيا في حاجة إلى الهجرة "ولذلك، أنا فخور بالقوانين التي وضعناها بشأن قانون الجنسية وهجرة الكفاءات المهنية. لكي يكون هذا الأمر واضحا بيننا".

وأشار إلى المزيد من رحلات الترحيل للأشخاص مرتكبي الجرائم إلى أفغانستان، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بسهولة من خلال الرحلات الجوية المجدولة أو الترتيبات مع الحكومة الموجودة هناك.

وتابع: "لكننا وجدنا طرقا للقيام بذلك، ونحن نواصل العمل على هذا المنوال. وهذا يشمل أيضا دولا أخرى".