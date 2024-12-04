تنمية مهارات الأطفال من ذوي الهمم في أنشطة الثقافة بالبحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - شهد فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

واحتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة، أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "اكتساب المهارات الأكاديمية لذوي الإعاقة الذهنية"، تحدث خلالها محمود عبد الستار، مدير المدرسة الفكرية، عن أهمية تنمية وتعزيز مهارات الأطفال من ذوي الهمم باعتبارها أهدافا تربوية رئيسة تسهم في بناء معرفتهم، خاصة خلال المراحل العمرية المبكرة المرتبطة بالتعليم المدرسي.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة محمد رجب، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نظم بيت ثقافة القصير لقاء بحضور طالبات المدرسة الإعدادية، بعنوان "دور الدولة في مواجهة الزيادة السكانية"، تناولت خلاله رجاء كامل، مفهوم الزيادة السكانية، موضحة آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

وأقام بيت ثقافة القصير ورشة تصميم أشكال فنية بالفوم، لطلاب مدرسة العوينة الجديدة، تدريب أسماء محمد، وعرض قصر ثقافة الغردقة الفيلم العربي "أنا لحبيبي" بمدرسة محمد الطيب الرسمية للغات، ضمن نشاط نادي السينما، ونفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة تصميم لوحات فنية بالكانسون والألوان الخشب تدريب الفنانة برلنتي أنور، وقام المدرب هنائي كمال بتدريب الأطفال على مجموعة من التمارين الحركية التي تعزز النشاط والتركيز بما يتماشى مع الموسيقى، وذلك خلال ورشة الأداء الحركي.