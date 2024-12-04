بولونيا وميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

بولونيا وميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليابات فريقا بولونيا وميلان أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد تخطيهما مساء اليوم عقبتي مونزا (4- صفر) وساسولو (6- 1) تواليا في افتتاح مباريات الدور ثمن النهائي الستة عشرة.

ففي المباراة الأولى، بلغ بولونيا الدور ربع النهائي اثر فوزه الكبير على ضيفه مونزا بأربعة أهداف نظيفة على ملعب "ريناتو دالارا" بمدينة بولونيا.

ويدين بولونيا، الساعي لإحراز لقب الكأس للمرة الأولى منذ 1974 والثالثة في تاريخه، في تأهله إلى لاعبه الأرجنتيني سانتياجو كاسترو الذي صنع ثلاثة أهداف وسجل الهدف الرابع، حيث سجل الأهداف الأربعة كل من تومازو بوبيجا، وريكاردو أورسوليني، والأرجنتينيين بنجامين دومينجز، وسنتياجو كاسترو في الدقائق (32، 35، 63 ، 76).

وضرب بولونيا بهذا الفوز موعدا في الدور المقبل على ملعبه يوم 3 فبراير 2025، مع الفائز من مواجهة اتلانتا مع تشيزينا المقررة يوم الثامن عشر من ديسمبر الجاري في نفس الدور.

ورفع هذا التأهل معنويات لاعبي بولونيا قبل مباراة الفريق الصعبة يوم السبت القادم أمام مضيفه يوفنتوس في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الذي يحتل فيه حاليا المركز الثامن بفارق 11 نقطة عن نابولي المتصدر مع مباراة مؤجلة.

وفي المباراة الثانية، حقق ميلان فوزا كبيرا على ضيفه ساسوولو بنتيجة (6- 1) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "سان سيرو" في ميلانو.

وسجل النيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقتين (12، 21)، والهولندي تيجاني ريجنديرز والبرتغالي رفائيل لياو، ودافيد كالابريا، والإنجليزي تامي أبراهام في الدقائق (17، 23، 56، 62) أهداف ميلان، وصامويل مولاتيري في الدقيقة (59) هدف ساسولو .

وضرب ميلان الساعي لإحراز لقب المسابقة للمرة الأولى منذ 22 عام، والسادس في تاريخه، موعدا في الدور المقبل على ملعبه يوم 3 فبراير 2025، مع الفائز من مواجهة روما وسمبدوريا المقررة يوم 18 الشهر الجاري.