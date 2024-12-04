الصحة تشارك في معرض الأسبوع الكويتي بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - تشارك وزارة الصحة والسكان، بجناح خاص في معرض الأسبوع الكويتي الخامس عشر في مصر والذي تنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت شعار «الكويت في مصر»، في الفترة من ٣-٥ ديسمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وبعض القيادات والسفراء وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث لوزارة الصحة والسكان، ان المعرض يشارك فيه أكثر من 80 جهة وشركة مصرية وكويتية في قطاعات متنوعة، وتضمنت وزارات مصرية (الصحة والسكان، والدولة للإنتاج الحربي، البترول والثروة المعدنية، العمل ، السياحة والآثار، الطيران المدني) ومحافظة القاهرة.

كما يشارك في الفعاليات من الجانب الكويتي السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي وزارات الدفاع والإعلام والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للصناعة وكبرى الشركات العاملة بمختلف المجالات بدولة الكويت، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني، بالإضافة إلى حضور عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مشاركة وزارة الصحة تأتى هذه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال توفير خدمات حكومية متطورة تشمل جميع المجالات، خاصة في القطاع الصحي.

وأوضح المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تشارك لأول مرة في هذا الحدث الكبير حيث أنه يعتبر أكبر تجمع كويتي مصري، ويضم قطاعات متعددة مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية وتبادل الرؤى بين البلدين الشقيقين.

وأكد «عبدالغفار» أهمية المشاركة التي تعمل على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها وقطاعاتها المشتركة الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن هذه المشاركة تعكس الدولتين الشقيقتين "مصر والكويت"على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية.

وقال «عبدالغفار» إن العلاقات بين الكويت ومصر تاريخية وتتميز بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، مضيفا أن هذه العلاقات أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، والتي انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة.

وأضاف «عبدالغفار» ، أن المشاركة في هذه الحدث الضخم فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على تطور الشركات والمؤسسات والهيئات الكويتية، والحركة الاقتصادية بشكل عام، والإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، وتساعد في زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة من خلال اتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، قدمت شرح مبسط عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ، وذلك خلال تفقد الوزراء والسفراء المعرض بعد افتتاحه، مؤكدة أن الوزارة تحرص على المشاركة الفعالة لزيادة الاستثمار وتبادل الخبرات والأفكار.

وتابع «عبدالغفار» أن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أشاد خلال افتتاحه فعاليات المعرض بمشاركة وزارة الصحة والسكان في معرض الأسبوع الكويتي في مصر وذلك أثناء جولته بالمعرض وتفقده الجناح الخاص بالوزارة، ومؤكدا أنها فرصة استثمارية كبيرة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين البلدين، كما أشاد أيضا السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية بجهود وزارة الصحة والخدمات التي تقدمها، بالاضافة الي السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية.

وحضر بجناح وزارة الصحة والسكان الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.